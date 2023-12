Drohendes Hochwasser: So reagieren Meißen, Dresden und Pirna!

Damit die Stadt gesichert ist, wird noch am heutigen Samstag ein erstes Flutschutztor an der Fischergasse auf.

Wie die Stadtverwaltung am Samstagvormittag mitteilt, rechne man im Laufe des Tages mit Alarmstufe 1. Schon in der kommenden Nacht könnte die zweite Stufe erreicht werden.

Wie die Stadt weiter mitteilte und zudem über Facebook informierte, sei auch der "Circus Magic" betroffen. Er hat seine Zelte an der Elbe aufgeschlagen und muss diese jetzt schnell abbauen. "Dafür werden dringend zehn Helfer gesucht", so die Stadt.

Wohl am heutigen Samstagnachmittag wird auch in der sächsischen Hauptstadt mit der ersten Hochwasser-Alarmstufe (Pegel von vier Metern) gerechnet. Um 15 Uhr könnte es so weit sein.

Der Parkplatz am Elbufer in Pirna wurde gesperrt. © Daniel Förster

Auch in Pirna wurden bereits erste Schutzmaßnahmen ergriffen. Der Parkplatz am Elbufer auf Altstadtseite wurde von der Feuerwehr am Vormittag gesperrt.

Das Landratsamt in Pirna rechnet mit einem weiteren Anstieg der Elbe und der Überflutung des Parkplatzes, auf dem derzeit noch ein Fahrzeug geparkt steht.

"Der Pegel in Schöna soll weiter stark steigen und könnte am 25. Dezember nach den derzeitigen Prognosen in den Bereich der Alarmstufe 2 gelangen", erklärte das Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. "Das bedeutet am Messpunkt einen Wasserstand von fünf Metern."

"Eine größere überregionale Hochwassersituation ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht zu erwarten. Die Hochwasserrückhalteräume der Landestalsperrenverwaltung im Einzugsgebiet stehen vollständig zur Verfügung", nehmen die Verantwortlichen die Sorgen der Bürger.

Erstmeldung von 12.04 Uhr, zuletzt aktualisiert um 12.28 Uhr.