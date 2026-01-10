Hauptbahnhof Dresden ab heute dicht

Dresden - Wegen Bauarbeiten bleibt der Zugverkehr am Dresdner Hauptbahnhof ab Freitag (0 Uhr) bis Montagmorgen (4 Uhr) gesperrt. Die Ladengeschäfte sind davon nicht betroffen. Um Fahrgäste trotzdem an ihr Ziel zu bringen, reaktivieren die DVB eine alte Straßenbahnlinie.

Der Zugverkehr am Dresdner Hauptbahnhof bleibt am Wochenende gesperrt. © Holm Helis

Die Linie 26 genießt Kultstatus. Sie fuhr zwischen 1909 und 2000 über den Stadtring: vom Wiener Platz über den Bahnhof Mitte, die Marienbrücke, Neustadt, Albertbrücke und -platz sowie Straßburger Platz und Lennéplatz.

Vielen Dresdnern sind die alten Tatra-Bahnen in Erinnerung geblieben, mit denen die Strecke bedient wurde. Mit der Liniennetzreform zur Jahrtausendwende wurde der Betrieb eingestellt.

Ab Freitag verkehrt die Zusatzlinie (mit Signet der Deutschen Bahn) tagsüber im Zehn-Minuten-Takt zwischen Hauptbahnhof und Bahnhof Neustadt. Frühmorgens, abends und nachts werden Fahrten alle 15 beziehungsweise 30 Minuten angeboten, erklärten die DVB.

Die Dienste auf der 26 gelten beim Fahrpersonal als heiß begehrt. Das war schon vor zwei Jahren so, als die Bahntochter DB Regio die Verbindung erstmals bei den Verkehrsbetrieben bestellte.