Ein Jahr nach der Heibo-Räumung: Abholzung weiter umstritten!

Dresden - Ziemlich genau ein Jahr ist die Räumung des Heidebogens "Heibo" bei Ottendorf-Okrilla her: Naturschützer hatten Teile des Waldstücks besetzt, wollten damit die Rodung für den Kiesabbau verhindern. Noch immer ist das Vorhaben umstritten, Teile des Waldes aber mittlerweile trotzdem abgeholzt.

Auf dem einst besetzten Stück wurde großflächig gerodet. © Sebastian Kahnert/dpa

"Der Heibo verkörpert alles, was Umweltaktivisten verzweifeln lässt", sagt Steffen Schwigon (51). Der Informatiker, der sich bei "Parents for future" engagiert, hatte versucht, die Räumung auf juristischem Wege zu stoppen.

Es sei ein Irrsinn, wie entgegen jeglicher fachlicher Bewertung sensible Natur und bedrohte Arten einfach ignoriert würden und Engagement abgewiegelt werde. "Egal, was man dagegen tut: Es geht mit der Zerstörung weiter. Diese Verzweiflung kommt in dem Wort Heibo zum Ausdruck."



Schon vor der Räumung hatte Elisabeth Lesche (49) von der Bürgerinitiative Würschnitz für das Waldstück gekämpft und will auch jetzt nichts vom Aufgeben wissen.

"Es geht um insgesamt 128 Hektar Wald. Das heißt, alle paar Jahre wird immer wieder eine Fläche in der Größenordnung vom Februar 2023 gerodet", so die Aktivistin.

"Da werden artenschutzrechtliche Ausnahmegenehmigungen durchgewunken und Bedenken von Fachbehörden ignoriert."