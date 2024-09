Mulde soll helfen: Hier wird Dresden zur Schwammstadt

Dresden - Ein Schmetterling tanzt von Blüte zu Blüte. Wildbienen summen umher. Hanna Witte (33) freut sich sichtlich über den Flugverkehr in dem Garten an der Tannenstraße in der Neustadt. "Dieser Garten gehört zu den insgesamt sechs Pilotmaßnahmen unseres Projektes 'Biodiverse Schwammstadt Dresden '", erklärt die Projektreferentin des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND).

Regenwasser ist eine Ressource, deren Nutzung bislang oft vernachlässigt wird. © Imago

Mit seinen sechs Projekten will der BUND modellhaft zeigen, wie man in der Stadt auf natürliche Weise Regenwasser zurückhalten, speichern und nutzen kann.

Die Expertin: "Leben in der Stadt heißt, in einem massiv gestörten Wasserkreislauf zu leben. Dieser Sommer hat einmal mehr unterstrichen, dass wir uns im Umgang mit Regenwasser und Vegetation in der Stadt verändern müssen."

Versickerungsmulden, begrünte Dächer und Fassaden sowie Zisternen können einen Beitrag dazu leisten, den Wasserhaushalt klimafreundlich zu verbessern. Gleichzeitig kühlen sie die Stadt an heißen Tagen und entlasten in regenreichen Wetterlagen das potenziell überlastete Kanalnetz. "Ortsnaher Rückhalt von Niederschlag, Versickerung oder Verdunstung kann beide Extremsituationen, Mangel und Überschuss an Niederschlag, entschärfen", so Hanna Witte.

Ihre Forderungen an die Stadt: Regenwasser-Bewirtschaftung komplexer im Sinne der Schwammstadt-Idee denken und Anreize schaffen, damit noch mehr Projekte dieser Art umgesetzt werden.