Halt entfällt: Bahnstörung in Dresden dauert länger als gedacht

Dresden - Störung in Dresden ! Am S-Bahn-Haltepunkt "Freiberger Straße" ist der Zugverkehr seit Mittwochvormittag eingeschränkt.

Einige S-Bahnen nach Pirna können wegen einer Streckenstörung derzeit nicht in "Dresden Freiberger Straße" halten. © TAG24

Wie Infrastrukturbetreiber DB InfraGO mitteilte, befindet sich eine Schadstelle im Richtungsgleis zum Hauptbahnhof, die zunächst behoben werden muss.

Ein Befahren ist nur mit geringer Geschwindigkeit möglich. Die Züge der S2 und teils auch der S1 nach Pirna fahren deshalb über ein anderes Gleis ohne Halt an der Freiberger Straße vorbei.

Als Grund wird in den Auskunftssystemen eine "Reparatur an der Strecke" angegeben.