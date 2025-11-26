Einmalig in Deutschland: Ravensburger testet neuen Erlebnis-Store in Dresden

Dresden - Vor gut zwei Wochen wurde der Ravensburger-Store in der Dresdner Altmarkt-Galerie umfassend modernisiert. Nun sorgen ein Lounge-Bereich und eine Spielecke für neuen Glanz in dem Geschäft im Obergeschoss.

Center Relation & Construction Manager Winfried Gerber (55, l.) und Geschäftsführer Rainer Hartel (54) wollen mit dem neuen Konzept junge und alte Spiele-Liebhaber anlocken. © Eric Münch

Anfang November mutierte eine Hälfte der Ladenfläche quasi über Nacht zum Spieleparadies für Groß und Klein. Innerhalb weniger Stunden wurde der Ravensburger-Store umgebaut und neu gestaltet, wie Winfried Gerber (55), Center Relation & Construction Manager von Ravensburger, gegenüber TAG24 erzählt.

In den umgestalteten Bereichen können Spiele-Liebhaber noch vor dem Kauf vor Ort verschiedenste Games ausprobieren oder sich mit anderen Spielern vernetzen.

Genau das ist auch die Idee des neu gestalteten Lorcana-Bereichs, angelehnt an das gleichnamige Sammelkartenspiel. In Zusammenarbeit mit Disney kreierte Ravensburger das Spiel für die "breite Masse", wie Geschäftsführer Rainer Hartel (54) betont.

Jeden Mittwoch und Donnerstag können Lorcana-Fans in dem Dresdner Store zusammenkommen, um während des Spiels in die unterschiedlichsten Disney-Charaktere zu schlüpfen.

Wie die "Organized Play Events" bei den Kunden bislang ankommen? "Es wird sehr gut angenommen. Das Feedback ist bislang durchweg positiv", schwärmt Store-Managerin Julia Schmidt (40). Zwischen 30 und 50 Kunden finden an Spieltagen ihren Weg in den Laden, um in das Spiel abzutauchen.