Einmalig: In diesem Dresdner Klassenzimmer wird jetzt geritten

Dresden - Jetzt lernen Pferdewirt-Azubis auf einem "Reitsimulator". Dabei handelt es sich um einen Hightech-Plastikgaul in Lebensgröße, der extra aus England nach Dresden-Altroßthal geschifft wurde. Am Freitag fand der allererste Proberitt statt.

Amelie Müller (19) hat den nagelneuen Reitsimulator als Erste ausprobiert. © Thomas Türpe

Amelie Müller (19) hatte sich in volle Reitermontur geworfen, stieg mit Reithelm und Stiefeln auf den edlen Rappen aus Plastik und griff nach den Zügeln. "Vom Reitversuch ist das wie ein echtes Pferd, auch von den Gangarten", bilanzierte die Azubine nach dem ersten Versuch.

Sie lernt im dritten Jahr Pferdewirtin an der Berufsschule für Agrarwirtschaft und Ernährung, ist eine von rund 72 Lehrlingen, die künftig auch auf dem Simulator unterrichtet werden.

"Wir können natürlich schon alle reiten, aber man lernt nie aus. Anders als bei einem echten Pferd bekommen wir an einem Bildschirm sofort digitales Feedback zu unseren Bewegungen."

Damit können Sitz und Haltung angepasst werden, so wie es für Schritt, Trab, Galopp erforderlich ist.