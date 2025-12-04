Schüler gehen in Dresden gegen die Wehrpflicht auf die Straße
Dresden - Am Freitag soll der Bundestag ein neues Wehrdienstgesetz beschließen - Widerstand dagegen sieht man auch auf Dresdens Straßen.
So werden zu einer Demonstration am Postplatz ab 10 Uhr bis zu 1000 Teilnehmer erwartet, schon ab 9 Uhr sollen am Alaunplatz und Straßburger Platz Zubringer-Demos starten.
Später haben Parteien Demos auf dem Wiener Platz und auf dem Theaterplatz mit Hunderten Teilnehmern angekündigt.
Im kleineren Stil wird an der Augustusbrücke demonstriert, wo schon in den vergangenen Tagen aus Protest gecampt wurde.
Autofahrer müssen stellenweise mit Verkehrseinschränkungen rechnen, heißt es von der Polizei.
