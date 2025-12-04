Schüler gehen in Dresden gegen die Wehrpflicht auf die Straße

Dresden - Am Freitag soll der Bundestag ein neues Wehrdienstgesetz beschließen - Widerstand dagegen sieht man auch auf Dresdens Straßen.

Am Freitag wollen Dresdens Schüler mal wieder protestieren. (Archivfoto) © Holm Helis

So werden zu einer Demonstration am Postplatz ab 10 Uhr bis zu 1000 Teilnehmer erwartet, schon ab 9 Uhr sollen am Alaunplatz und Straßburger Platz Zubringer-Demos starten.

Später haben Parteien Demos auf dem Wiener Platz und auf dem Theaterplatz mit Hunderten Teilnehmern angekündigt.