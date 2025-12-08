Vermeintlicher Katzensprung für den Superblitzer, doch der Teufel steckt im Detail
Dresden - Obacht bei der Fahrt in Richtung Dresdner Stadtzentrum! Auf der Stübelallee stadteinwärts steht der Superblitzer. Dort gilt Tempo 50.
Der Blitzeranhänger befindet sich kurz nach der Einmündung zur Lipsiusstraße und hat damit nur vermeintlich eine geringe Entfernung zurückgelegt.
Denn in den letzten Tagen stand zwar auf der Lipsiusstraße im Wohngebiet ebenfalls ein Superblitzer, allerdings das Pendant des hochmodernen Enforcement-Trailers, erkennbar an der Kennzeichen-Endung 167.
Am Großen Garten wacht nun seit Freitagnachmittag der andere Superblitzer, der zuletzt seine Verskehrsüberwachungs-Zelte auf der Pillnitzer Landstraße errichtet hatte.
Legt Euch lieber nicht mit den modernen Radarfallen an!
Bereits in ihrer ersten Einsatzwoche erfasste das Blitzer-Duo knapp 2500 Geschwindigkeitsverstöße.
Titelfoto: TAG24