Eisenbahnbundesamt greift durch: Deshalb müssen Züge an Dresdner Bahnübergang jetzt stoppen

Dresden - Am Bahnübergang (BÜ) auf der Rathenaustraße in Dresden-Weixdorf kommt es vermehrt zu Unfällen. Zuletzt kollidierte im Juli ein BMW mit einer Regionalbahn der Linie 33. In der Folge hat das für die Sicherheit zuständige Eisenbahnbundesamt (EBA) nun durchgegriffen.