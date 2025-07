Elbpegel wieder leicht am Klettern, nur das Baggerschiff kann noch nicht arbeiten

Leichte Entwarnung: Im Vergleich zum Montag stand die Elbe am Dienstag schon wieder über 15 Zentimeter höher. © Ove Landgraf

Das Niedrigwasser hatte in den letzten Tagen wieder zahlreiche versunkene "Schätze" zum Vorschein gebracht. Neben Hungersteinen waren auch alte Fahrräder und Co. sichtbar. Die sind jetzt teils schon wieder versunken.

Denn am Dienstag konnte leichte Pegel-Entwarnung gegeben werden. Die auch wegen des Stromausfalls in Tschechien verursachte Durststrecke von mickrigen 45 Zentimetern Wasserstand am Montag konnte überwunden werden.

Laut Landesumweltamt ist davon auszugehen, dass die Probleme mittlerweile behoben sind. Zwei Dampfer der Weißen Flotte waren trotz aller Widrigkeiten noch von der Albertbrücke zum Blauem Wunder und zurück gefahren.

Auch am Dienstag fanden bei über 60 Zentimetern wieder sieben solcher Stadtfahrten statt.