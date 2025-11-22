Ausbau vor 17 Jahren beschlossen, doch die Enderstraße ist noch immer ein Flickenteppich

Dresden - Die Enderstraße ist eine wichtige Verbindung zwischen den Stadtbezirken Blasewitz und Prohlis . Doch ihr Zustand gilt aus Sicht vieler Autofahrer als desolat. Die Frage bleibt: Wann wird die Straße saniert?

Asphaltflicken und Schlaglöcher: Der 300 Meter lange Abschnitt gilt unter Pendlern und Anwohnern als Problemzone. © Petra Hornig

Besonders der nördliche Abschnitt zwischen Altenberger Platz und Hepkestraße ist von Schlaglöchern und Asphaltflicken geprägt.

Für die rund 12.000 Autofahrer täglich wird der Arbeitsweg so zur Belastung. Eigentlich hätte die Straße bereits vor Jahren saniert werden können - darauf deutete die 2008 vom Bauausschuss beschlossene Vorplanung hin.

Geschehen ist seit 17 Jahren jedoch nichts. Mehr noch: Ein grundhafter Ausbau sei "auf absehbare Zeit nicht realistisch", erklärte die Verwaltung kürzlich auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Stadtrat.