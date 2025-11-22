Dresdens BUGA-Pläne werden konkret

Große und grüne Pläne hat Dresden für die Bundesgartenschau 2033, die erste in Sachsen.

Von Lennart Zielke

Dresden - Große und grüne Pläne hat Dresden für die Bundesgartenschau 2033, die erste in Sachsen: Innerhalb von acht Jahren sollen zwei große Areale im Stadtgebiet auf Vordermann gebracht und neue Infrastruktur geschaffen werden. Die Kosten liegen im dreistelligen Millionenbereich.

OB Dirk Hilbert (54, FDP) wünscht sich wie an der Kiesgrube eine großzügige BUGA-Umgestaltung der Stadt. © Steffen Füssel Freitagvormittag skizzierte OB Dirk Hilbert (54, FDP) in einem Leubener Gartenbaubetrieb seine Vision für die Landeshauptstadt. "Eine solche Gelegenheit ist einmalig", sagte er. "Nutzen wir jetzt das Momentum, um die großen Themen von morgen anzupacken." Für ihn zählen dazu der Erhalt von Lebensqualität in Zeiten des Klimawandels und eine nachhaltige Stadtplanung.

Rund 120 Millionen Euro - zur Hälfte gefördert - sind für die Vorbereitungen und Investitionen der BUGA vorgesehen.

Die erste Lebensader führt vom Südpark bis ins Zentrum

Der Südpark ist ein zentrales Kernareal für die BUGA-Planungen der Stadtverwaltung. © Steffen Füssel Das Rathaus hat dafür zwei zentrale Entwicklungsachsen, sogenannte "Lebensadern", definiert, die Dresden langfristig prägen sollen. Die erste führt vom Südpark, dem Kernareal (39 Millionen Euro), über den Campus der TU Dresden (Südvorstadt) bis ins Zentrum. Dort sollen unter anderem der Wiener Platz am Hauptbahnhof umfassend umgestaltet und weitere Maßnahmen zur "Hitzeresilienz" umgesetzt werden. Dresdner Landschaftsbaubetriebe erwarten gute Aufträge, denn entlang der Strecke sollen zahlreiche Blumenbeete und Gestaltungselemente entstehen.

Stadtrat soll bis Frühjahr entscheiden