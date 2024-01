Entgegen dem Trend: Das macht der "Schmidt's"-Wirt jetzt anders!

Dresden - Gegen den Trend: Der Dresdner Gastronom Olaf Kranz (44) verlängert die Öffnungszeiten in "Schmidt's"-Restaurant in Hellerau.

Gastronom Olaf Kranz (44) bittet ab Monatsende im "Schmidt's" auch mittags zu Tisch. © PR/Claudia Jacquemin

Ein täglicher Mittagstisch bereichert ab 30. Januar das kulinarische Angebot.

"Während die Stimmung in der Gastroszene durch Preissteigerungen, reduzierte Angebote und verkürzte Öffnungszeiten geprägt ist, gehen wir andere Wege", so Kranz. "Wir wissen, dass wir damit gegen die allgemeinen Trends in unserer Branche arbeiten, wie verkürzte Öffnungszeiten und Angebotsreduktionen."

Bisher konzentriert sich das "Schmidt's" auf Abendgeschäft und Catering.

"Mit einem Mittagstisch zum fairen Preis schließen wir eine Lücke im Angebot und knüpfen an Vor-Corona-Zeiten an. Die Nachfrage unserer Gäste bestärkt uns", hofft Kranz auf viele Esser.