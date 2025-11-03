Enttäuschung statt leuchtender Kinderaugen: Vandalen schänden Kürbis-Kunstwerk

Heidenau - Erst die Freude, nun die Ernüchterung: Zum zweiten Mal feierte Heidenau zu Halloween die Kürbisparade in der Innenstadt, machte damit besonders den Kindern eine Freude. Doch Vandalen könnten der Veranstaltung jetzt ein Ende gesetzt haben.

Zertreten und zertrampelt - In Heidenau herrscht Entsetzen und Enttäuschung über die Zerstörungswut. © Daniel Förster

2024 feierte Heidenau seinen 100. Geburtstag. Passend dazu sollten 100 Kürbisse die Stadt schmücken. Das kam gut an, und so sollten es dieses Jahr noch mehr werden.

"Ein paar Kürbisse organisieren wir, andere werden gespendet", sagt Zentrumsmanagerin Simone Schöne (58) zu TAG24. "Die geben wir dann in Kindergarten und Schule zum Schnitzen."

112 leuchtende Kürbisse kamen so am Halloween-Abend auf die Ernst-Thälmann-Straße. Kinder bekamen Süßigkeiten, eine kleine Hexe war da, Lichterketten sorgten für Atmosphäre.

Doch dann schlugen Vandalen zu.

"Fast alle Kürbisse wurden zerschmettert", sagt die Zentrumsmanagerin, die gestern nur noch den Matsch beseitigen konnte. "Eigentlich sollte es ja etwas nachhalten."