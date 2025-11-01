Tuningszene trifft sich in Heidenau: Polizei mit großer Präsenz dabei

Heidenau - Für viele war am Freitag Halloween, für andere das große Abschlusstreffen der sächsischen Autotuning-Szene. Ab 19 Uhr verwandelte sich der Parkplatz von Roller und Kaufland in Heidenau in ein Mekka für PS-Fans und Autoenthusiasten. Wer sich dort ebenfalls mit vielen Leuten sehen ließ, war die Polizei .

Neben vielen getunten Autos waren auch viele Polizisten vor Ort. © Marko Förster

Blitzblanke Motorhauben, eine leuchtende Unterbodenbeleuchtung und das unverkennbare Quietschen frisch polierter Reifen sorgte entlang der viel befahrenen S172 für ein Spektakel.

Neben den Autoliebhabern waren auch Hunderte Schaulustige vor Ort, um sich das Spektakel anzusehen - und das ein oder andere Handyvideo zu drehen.

Das Treffen war allerdings weder offiziell noch angemeldet, sondern eine spontane Zusammenkunft der Szene, wie es in der Tuningkultur üblich ist.

Im Laufe des Abends wurden mehrere Autos von der Polizei überprüft. Gegenüber TAG24 teilte die Polizeidirektion Dresden am Samstagnachmittag mit, dass es dort keine nennenswerten Verstöße gegeben habe.