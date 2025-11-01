 3.165

Tuningszene trifft sich in Heidenau: Polizei mit großer Präsenz dabei

Das Abschlusstreffen von Sachsens Tuningszene fand an Halloween in Heidenau statt. Die Polizei war dort ebenfalls sehr präsent.

Von Marko Förster, Christian Norm

Heidenau - Für viele war am Freitag Halloween, für andere das große Abschlusstreffen der sächsischen Autotuning-Szene. Ab 19 Uhr verwandelte sich der Parkplatz von Roller und Kaufland in Heidenau in ein Mekka für PS-Fans und Autoenthusiasten. Wer sich dort ebenfalls mit vielen Leuten sehen ließ, war die Polizei.

Neben vielen getunten Autos waren auch viele Polizisten vor Ort.  © Marko Förster

Blitzblanke Motorhauben, eine leuchtende Unterbodenbeleuchtung und das unverkennbare Quietschen frisch polierter Reifen sorgte entlang der viel befahrenen S172 für ein Spektakel.

Neben den Autoliebhabern waren auch Hunderte Schaulustige vor Ort, um sich das Spektakel anzusehen - und das ein oder andere Handyvideo zu drehen.

Das Treffen war allerdings weder offiziell noch angemeldet, sondern eine spontane Zusammenkunft der Szene, wie es in der Tuningkultur üblich ist.

Im Laufe des Abends wurden mehrere Autos von der Polizei überprüft. Gegenüber TAG24 teilte die Polizeidirektion Dresden am Samstagnachmittag mit, dass es dort keine nennenswerten Verstöße gegeben habe.

Manch ein Spaß war auf dem Tuning-Treffen zu sehen.
Manch ein Spaß war auf dem Tuning-Treffen zu sehen.  © Marko Förster

Ursprünglich trifft sich die Szene traditionell am Elbepark Dresden, doch in diesem Jahr hatte man das Saisonfinale kurzerhand nach Heidenau verlegt.

Gegen Mitternacht verstummten die letzten Fahrzeuge mit dumpfem Brummen und rollten davon bis zum Carfreitag, dem Saisonauftakt 2026.

