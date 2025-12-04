Er steckt voller Geheimnisse: "WeinKulturBar" präsentiert eigenen Rotwein

Dresden - Was drin ist, bleibt ein Geheimnis! Winzer Matthias Schuh (38) und Sommelier Patrick Nitsche (30) von der Striesener "WeinKulturBar" haben gemeinsam einen ganz besonderen Rotwein kreiert - mit dem mystischen Namen "MMXVIII", der für den Jahrgang 2018 steht. Doch aus welchen drei Rebsorten der Wein cuveétiert wurde, verraten weder das Duo noch das schwarze Etikett.

Winzer Matthias Schuh (38, l.) und Patrick Nitsche (30) freuen sich über ihren Rotwein. © Steffen Füssel

Sicher ist: "Der Wein ist auf 800 Flaschen limitiert. Alle Trauben stammen von mindestens 30 Jahre alten Rebstöcken aus zwei Lagen. Die Trauben wurden 2018 von etwa 1000 Weinstöcken gelesen", so Schuh.

"Der Wein durfte 60 Monate in fünf französischen Holzfässern reifen und dann weitere zwei Jahre auf der Flasche ruhen."

Die Nummer 001/800 verbleibt bei Matthias Schuh: "Diese Flasche trinke ich vielleicht in 15 oder 20 Jahren zusammen mit Patrick." So lange lebt der Wein, der ab Donnerstag in der "WeinKulturBar" oder bei Winzer Schuh für 69 Euro erhältlich ist.