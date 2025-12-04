Zum Wohl! Dresdner Kult-Pub feiert runden Geburtstag

Dresden - Kult-Wirt Franzl Trommer (70) hat ihn eröffnet - heute steht sein Sohn Marc Höhne (48) hinterm Tresen. Am Dienstag feiern Vater und Sohn den 30. Geburtstag ihres Pubs "Red Rooster" in der Rähnitzgasse.

Das "Red Rooster" auf der Rähnitzgasse feiert am Dienstag 30. Geburtstag. © Steffen Füssel

Der rote Hahn ist das Wohnzimmer all jener, die gern rauchen, quatschen, Whisky (120 Sorten stehen im Regal) und Bier trinken. Und die Hackepeter mögen, der frisch aus dem Fleischwolf kommt.

Denn während das Bier von Veltins zu Landskron wechselte, steht Hackepeter seit 30 Jahren als Klassiker auf der Karte. "Vor 30 Jahren kostete er 10,50 D-Mark, heute 13,50 Euro", weiß Marc. Er hat auch ausgerechnet, dass in drei Jahrzehnten knapp 1,9 Millionen Gläser Bier ausgetrunken wurden. Auch von prominenten Gästen wie Rocker Udo Lindenberg (79) oder Schauspieler und TV-Dorfpolizist Hotte Krause (†2025).

Nur einmal - während Corona - wurde der Pub renoviert, ganz unauffällig. Die frische Farbe wurde so gewählt, dass sie den nikotinverfärbten Original-Farbton täuschend echt nachahmte. Stammgäste wissen: Am Red-Rooster-Geburtstag spielt immer die Band "Joe's Company" und es gibt ab 23 Uhr einen 20-Liter-Topf von Franzls Linsensuppe.