Zum Wohl! Dresdner Kult-Pub feiert runden Geburtstag
Dresden - Kult-Wirt Franzl Trommer (70) hat ihn eröffnet - heute steht sein Sohn Marc Höhne (48) hinterm Tresen. Am Dienstag feiern Vater und Sohn den 30. Geburtstag ihres Pubs "Red Rooster" in der Rähnitzgasse.
Der rote Hahn ist das Wohnzimmer all jener, die gern rauchen, quatschen, Whisky (120 Sorten stehen im Regal) und Bier trinken. Und die Hackepeter mögen, der frisch aus dem Fleischwolf kommt.
Denn während das Bier von Veltins zu Landskron wechselte, steht Hackepeter seit 30 Jahren als Klassiker auf der Karte. "Vor 30 Jahren kostete er 10,50 D-Mark, heute 13,50 Euro", weiß Marc. Er hat auch ausgerechnet, dass in drei Jahrzehnten knapp 1,9 Millionen Gläser Bier ausgetrunken wurden. Auch von prominenten Gästen wie Rocker Udo Lindenberg (79) oder Schauspieler und TV-Dorfpolizist Hotte Krause (†2025).
Nur einmal - während Corona - wurde der Pub renoviert, ganz unauffällig. Die frische Farbe wurde so gewählt, dass sie den nikotinverfärbten Original-Farbton täuschend echt nachahmte. Stammgäste wissen: Am Red-Rooster-Geburtstag spielt immer die Band "Joe's Company" und es gibt ab 23 Uhr einen 20-Liter-Topf von Franzls Linsensuppe.
Whiskey für den guten Zweck
"Gekocht wie zu DDR-Zeiten, mit dem preiswertesten Essig und ordentlich Kassler", verrät Franzl sein Erfolgsrezept. Zum runden Jubiläum haben sich Vater & Sohn einen eigenen Whisky geschenkt: 90 Flaschen "Little Red Rooster Whisky", abgefüllt in der Berliner Jumping Jack Production.
"Die erste Flasche wird von uns und den Musikern von Joe's Company signiert und zugunsten des Vereins Sonnenstrahl versteigert", kündigt Franzl an. Der "Rest" kann als Flasche (89 Euro) gekauft oder im Glas (8 Euro) im "Red Rooster" genossen werden.
