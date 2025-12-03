Nach Prüfung von Dresdner Schrägseilbrücke: Was unbedingt instandgesetzt werden muss

Dresden - Rund einen Monat ist es her, dass die Schrägseilbrücke in Niederwartha einer Hauptprüfung unterzogen wurde. Nun gibt es ein erstes Zwischenfazit.

Nach ersten Erkenntnissen muss der Korrosionsschutz an den Seilen der Elbquerung in Niederwartha erneuert werden. (Archivbild) © Thomas Türpe

So haben die Untersuchungen gezeigt, dass die Instandsetzung des Korrosionsschutzes an den Tragseilen mittelfristig erforderlich sein wird, teilte das sächsische Landesamt für Straßenbau und Verkehr (LASuV) auf TAG24-Anfrage mit.

Generell lasse sich jedoch sagen, dass nach aktuellem Stand keine wesentlichen Veränderungen im Vergleich zur Hauptprüfung vor sechs Jahren festgestellt worden seien.

"Derzeit wertet die Firma DYWIDAG-Systems International GmbH noch die Protokolle aus", erklärte eine Behördensprecherin.

Auch sei der Abgleich der Messergebnisse mit dem Datenbestand noch nicht vollständig abgeschlossen.