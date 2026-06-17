"Ermüdungsrisse" beim TÜV entdeckt: XXL-Reparatur verzögert Rückkehr der Autofähre

Dresden - Sie ist seit mehr als 300 Jahren eine der wichtigsten Elbquerungen der Stadt: Die traditionsreiche Fährverbindung zwischen Kleinzschachwitz und Pillnitz wird von den Anwohnern heiß geliebt. Doch der jüngste Schiffs-TÜV entwickelte sich zu einer größeren Geduldsprobe als gedacht.

Aktuell ist die Fähre noch komplett ins Gerüst gehüllt. Das soll sich Anfang nächster Woche ändern. © Petra Hornig

Alle fünf Jahre muss Dresdens einzige Autofähre (Baujahr 1995) zur gesetzlichen Landrevision auf die Werft. Als der Dampfer aus dem Wasser gehoben wurde, kam der wahre Zustand zum Vorschein.

"Das Schiff hatte Ermüdungsrisse – quasi wie die Falten beim Mensch im Gesicht", beschreibt Robert Roch (55), Geschäftsführer der DVB-Tochter DVS, die Verschleißerscheinungen.

Das Problem: Die Fähre schuftet täglich 16 Stunden durch, bringt im Schnitt 1350 Fahrgäste, 340 Fahrräder und 110 Autos über den Fluss. "Da ist im Alltag keine Wartung in dem Sinne möglich", erklärt Werkstattleiter Dirk Reibold (44).

Bei der Inspektion kam heraus: Die Profilstärke der Landeklappen, also der Rampen zum Auffahren, war bereits so dünn, dass ein Weiterbetrieb nicht mehr möglich war.

Deshalb gab es in den vergangenen Wochen das volle Handwerker-Programm: Der Rumpf wurde komplett sandgestrahlt, also umfangreich gereinigt. Dazu wurde der Unterboden an den Rissen verschweißt, die Elektrik erneuert und frische Hydraulikschläuche eingebaut.