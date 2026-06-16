Aktionswoche gegen Einsamkeit startet in Dresden

Dresden - Die Stadt beteiligt sich an der bundesweiten Aktionswoche "Gemeinsam aus der Einsamkeit".

Jeder fünfte Erwachsene fühlt sich sehr einsam. Dagegen kann man etwas tun. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Jeder fünfte Erwachsene fühlt sich sehr einsam. Von kommendem Montag bis Sonntag (28. Juni) gibt es verschiedene Angebote dagegen.

So lädt etwa die Diakonie am 23. Juni von 10 bis 12 Uhr zu einem "Frühstück für alle" in ihre Räume an der Albertstraße 29 (Neustadt) ein.

In der Beratungs- und Kontaktstelle "Mittelpunkt" am Merianplatz 4 (Sachsenforum) findet von 13 bis 15 Uhr die Aktion "Mut-mach-Wäscheleine – Was hilft gegen Alleinsein?" statt, bei der sich Besucher auch austauschen können.

Im Hygiene-Museum startet am Mittwoch, 10 Uhr, ein Worldcafé: Frauen und Männer ab 55 Jahren sind zum Gespräch geladen, können neue Perspektiven kennenlernen.