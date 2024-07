Erneut tödlicher Unfall: Geisterräder sollen erinnern

Dresden - Sie tauchen wie aus dem Nichts auf und erinnern: Weiß lackierte Fahrräder, sogenannte Ghostbikes, erinnern an verstorbene Radfahrer.

Das letzte erinnert an eine Radfahrerin (†61), die am 30. April 2021 ebenfalls auf der Bautzner Straße von einem Schwerlasttransporter überrollt wurde.

Das erste tauchte am 14. Februar 2016 an der Ecke Bautzner/Rothenburger Straße auf.

Möglich, dass schon bald ein weiteres Ghostbike in Gruna auftaucht. An der Kreuzung Schneebergstraße/Rosenbergstraße wurde am Dienstag ein 68-Jähriger von einem Lkw überfahren.