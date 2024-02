Erneuter Streik in Dresden: Diese Linien bleiben stehen

Dresden - ÖPNV-Streik Nummer drei in diesem Jahr: Wie in der vergangenen Woche ruft ver.di nicht kommunale Verkehrsunternehmen zum Arbeitskampf auf.

Achtung, morgen und Freitag fahren wieder viele Busse nicht. © DPA/Robert Michael

In Dresden betrifft das am Donnerstag (ab 3 Uhr früh) und am Freitag wieder einen Teil der Busse sowie alle Fähren.

So ist laut DVB wie vergangene Woche bei den Buslinien 66, 68, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 81, 85, 88 "zum Teil mit erheblichen Einschränkungen bis hin zu Komplettausfällen zu rechnen".

Auch die Fähren dürften erneut vollständig am Ufer liegen bleiben, da die Fahrer von der Dresdner Verkehrsservicegesellschaft gestellt werden und die vom Streik-Aufruf betroffen ist.

Laut ver.di hatte es in der dritten Verhandlungsrunde am vergangenen Freitag "kaum Bewegung seitens der Arbeitgeber" gegeben.