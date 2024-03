Nach Bus-Unfall in Dresden: Meister Richter verkauft seine Brötchen aus dem Glashaus

Dresden - Mitten in der Nacht krachte ein Ersatzverkehr-Bus der Linie 11 in die 2020 frisch sanierte Feinbäckerei Richter an der Bautzner Landstraße. Stephan Richter (49) stand damit im Januar plötzlich vor den Trümmern seiner Existenz. Doch schon kurze Zeit später schmiedete der Bäckermeister mit seinem Team Pläne zur Wiedereröffnung.