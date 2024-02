Nach Bus-Unfall in Bühlau: Bäckerei Richter wieder offen!

Dresden - Vor rund zwei Wochen lag das Lebenswerk von Stefan Richter (49) im wahrsten Sinne des Wortes in Trümmern, nachdem ein Bus der Linie EV11 mitten in der Nacht in seine Feinbäckerei gedonnert war. Schon kurze Zeit später schmiedete der Bäckermeister Pläne zur Wiedereröffnung , die am heutigen Donnerstag um 7 Uhr in die Tat umgesetzt wurden.

Die Bäckerei ist geschlossen, doch verkauft wird trotzdem. © Ove Landgraf

Es hatte sich in der Nachbarschaft herumgesprochen. Noch während die heißen Waren aus der Backstube in Körben zum mobilen Verkaufsstand im Hof getragen wurden, standen die ersten Kunden an.

"Ich wohne ganz in der Nähe, bin schon mit meiner Mutter hergekommen", berichtet Silvia Reichelt (37) als erste Kundin des Verkaufstags an der Bautzner Landstraße.

Erst im Dezember ist Katja Nötzold (56) zum Feinbäcker-Team dazugestoßen, erinnert sich an die Unfallnacht: "Ich habe den Aufprall mitten in der Nacht sogar gehört. Wir haben uns am nächsten Tag getroffen. Waren alle schockiert", berichtet die Angestellte von der Unfallnacht am 15. Januar.

Reges Treiben herrschte seit 2 Uhr nachts auch in der Backstube. Stefan Richter zeigt sich ein wenig überwältigt von so viel Interesse und Andrang: "Sie kommen zum besten Moment! Ich hole gerade das Brot aus dem Ofen", strahlt der Chef in der warmen, duftenden Backstube.

Der Gutachter sei bereits da gewesen, seine Auswertung stehe aber noch aus.