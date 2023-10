Es geht wieder los: So starten TU Dresden und HTW ins neue Studienjahr

TU Dresden und die HTW starten ins neue Studienjahr. Was sich verändert hat und mit wie vielen Studis sie im Wintersemester rechnen.

Von Paul Hoffmann, Max Patzig

Dresden - Anfang Oktober beginnt in unserer Stadt alljährlich für Tausende junge Menschen ein neuer Abschnitt ihres Lebens. Dresdens künftige Bildungselite startet ins neue Studienjahr. Was neu ist und wie viele Studenten unsere Stadt bereichern werden, haben die Rektorinnen der TU Dresden und der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) TAG24 verraten.

Auf dem Dresdner Uni-Campus kehrt wieder Leben ein. © DPA/Robert Michael Zunächst die harten Fakten: Die TU Dresden rechnet in diesem Jahr mit mindestens 6600 Studienanfängern. Das wäre ein leichtes Plus von 2,6 Prozent zum Vorjahr. "Insgesamt gehen wir davon aus, im Wintersemester ca. 30.000 Studierende an der TU Dresden zu haben", so Rektorin Prof. Dr. Ursula Staudinger (64) gegenüber TAG24. An der HTW kommen indes fast 1200 neue Studenten dazu, insgesamt besuchen damit knapp 5000 Menschen die Hochschule. "Das ist in etwa unsere reguläre Zielgröße", so Chefin Prof. Dr. Katrin Salchert (55). Dresden Lokal Erster Abend im neuen Veggie-Restaurant "Nicht Fisch Nicht Fleisch": Das kommt auf die Teller! Die freut sich, dass ihr Haus ab diesem Wintersemester ein neues Orientierungsstudium anbietet, das es unentschlossenen Jung-Akademikern ein Jahr lang ermöglicht, "an die Hochschule zu kommen und unterschiedliche Facetten aus unseren Studiengängen kennenzulernen". Auch an der TU gibt es so einige Neuerungen. Am auffälligsten ist wohl das Studium der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften, das fortan Dinge wie Geschichte, Politikwissenschaften, Theologie, Philosophie oder Germanistik in einem Angebot bündelt.

Diese Ratschläge haben die TU-Dresden- und die HTW-Chefin für die Studienanfänger

Ursula Staudinger (64) ist seit 2020 Chefin der TU Dresden. © Eric Münch

Auch Prof. Dr. Katrin Salchert (55) trat 2020 ihren Job als HTW-Rektorin an. © Holm Helis Die "große Vielfalt an Studienfächern" macht den Bildungsstandort Dresden aus Sicht von Staudinger auch so besonders. Genauso wie die "vielfältige Forschungslandschaft sowie die gute wirtschaftliche Entwicklung", wie HTW-Rektorin Salchert anmerkt. Die sieht vor allem in den "Neuansiedlungen in der Halbleiterbranche eine tolle Option für den künftigen Berufsweg."

Während die TU-Rektorin die TAG24-Fragen nur schriftlich beantworten wollte, nahm sich ihre HTW-Amtskollegin Katrin Salchert (55) Zeit für ein ausführliches Gespräch mit den TAG24-Reportern Max Patzig (30, l.) und Paul Hoffmann (30). © Holm Helis