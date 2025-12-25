Es grünt so grün im Dresdner Stadtforum
Dresden - Auch in Dresdner Amtsstuben wird das Fest gefeiert: Seit Beginn der Adventszeit schmücken bunt behangene Weihnachtsbäume das Innenleben der wichtigsten Gebäude der Stadtverwaltung.
Im Neuen Rathaus steht ein künstlicher Weihnachtsbaum im Festsaal, einer im Ratssaal und auch im Foyer der Goldenen Pforte ist ein Exemplar zu finden.
Das in diesem Jahr neu eröffnete Stadtforum präsentiert einen etwa drei Meter hohen, echten Weihnachtsbaum.
Zur Wiederverwendung und Zwischenlagerung der Nadelriesen machte das Rathaus jedoch keine Angaben: "Leider gibt es keine zentrale Sammlung, die alle Weihnachtsbäume der Verwaltung auflistet. Diese Daten werden nicht erfasst", hieß es auf eine TAG24-Anfrage.
Titelfoto: Bildmontage: Steffen Füssel (2)