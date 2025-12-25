Es grünt so grün im Dresdner Stadtforum

Dresden - Auch in Dresdner Amtsstuben wird das Fest gefeiert: Seit Beginn der Adventszeit schmücken bunt behangene Weihnachtsbäume das Innenleben der wichtigsten Gebäude der Stadtverwaltung.

Drei Meter hoch ist der rot geschmückte Weihnachtsbaum im Stadtforum (l.). Der künstliche Weihnachtsbaum im Plenarsaal des Neuen Rathauses (r.) hat fast mehr Kugeln als Nadeln. © Bildmontage: Steffen Füssel (2)

Im Neuen Rathaus steht ein künstlicher Weihnachtsbaum im Festsaal, einer im Ratssaal und auch im Foyer der Goldenen Pforte ist ein Exemplar zu finden.

Das in diesem Jahr neu eröffnete Stadtforum präsentiert einen etwa drei Meter hohen, echten Weihnachtsbaum.