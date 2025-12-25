Superblitzer wacht an der Feuerwehr über Weihnachtsverkehr

Dresden - Superblitzer machen keine Weihnachtspause! Beide Radarfallen haben seit Dienstag einen neuen Platz. Während ein Blitzer-Anhänger sein Revier an der Elbe aufgeschlagen hat, steht der andere Enforcement Trailer unmittelbar neben der Feuerwehr.

Unmittelbar an der Feuerwache Striesen wurde der Superblitzer platziert. © TAG24

Der Superblitzer mit dem Kennzeichen "HWI VE 159" befindet sich auf der Schlüterstraße in Dresden stadteinwärts, wurde an der Feuerwache Striesen platziert. Dort gilt für 150 Meter Tempo 30.

Wer zur Bescherung kein Knöllchen unterm Baum haben will, muss sich an die Geschwindigkeitsbeschränkung halten.

Zudem haben die Kameraden dann freie Fahrt, wenn sie zu einem Einsatz ausrücken müssen. An Ort und Stelle kontrollierte der Superblitzer bereits im Juni 2025 das Tempolimit.