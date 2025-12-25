Für die, die sie machen ... Diese Gans "to go" ist eine echte Chance

Dresden - 36 Gänse, 50 Kilo Rotkohl, mehr als 500 Klöße: In der Großküche der Weißiger Werkstätten kocht Manuela Kretzschmar (45) Weihnachtsmenüs für Menschen, die es selbst nicht schaffen. Die Lernbehinderte hat selbst vieles nicht geschafft. Doch im Team von Küchenchef Siegfried Heß (40) ist sie endlich angekommen.

Küchenchef Siegfried Heß (40) und Manuela Kretzschmar (45) mit dem Gänsebraten to go. © Stefan Häßler

Es war noch dunkel draußen, als die ersten Gänse aus den Öfen der Großküche kamen. Mittendrin: "Manu" mit Schürze und glänzendem Namensschild.

"Muss ich die alle einpacken? Hätte ich doch bloß Urlaub genommen", lacht sie und greift zu. Küchenchef Heß grinst: "Sie weiß noch nicht, dass im Keller noch drei solcher Wagen stehen."

Manu ist eine von 14 Küchenleuten mit unterschiedlichsten Einschränkungen.

Von hier aus versorgen sie drei Standorte der Weißiger Werkstätten. Die bieten in Reick, Pieschen und Weißig 500 angepasste Arbeitsplätze in Wäscherei oder Montage, aber auch im CAP Markt, Hotel Schwanenhaus - und der Gastronomie.

Hier kochen Manu und Kollegen Weihnachtsmenüs "to go". Hauptsächlich für Mitarbeiter des Diakonissenkrankenhauses, die über die Feiertage arbeiten und nicht vorkochen. "Das sind nicht nur meine Teamkollegen", sagt Manu, "die sind meine Familie."