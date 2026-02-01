Exil-Iraner zeigen Flagge in Dresden

Dresden - Seit dem 8. Januar protestiert die iranische Opposition gegen das Mullah-Regime, seitdem kommt es zu blutigen Niederschlagungen der Proteste.

Am Neustädter Markt sammelten sich die Demonstranten. © Holm Helis

Um auf diese Situation aufmerksam zu machen, rief das "Zentrum interkultureller Verständigung" (ZIVD) zu einer Demonstration am Neustädter Markt in Dresden auf.

Rund 150 Teilnehmer, die meisten Exil-Iraner, sammelten sich dort am Sonntagnachmittag, zogen dann mit Kerzen über die Augustusbrücke durch den Fürstenzug über die Wilsdruffer Straße zum Postplatz.

In Redebeiträgen wurde ein Ende des Mullah-Regimes, die Ausweisung iranischer Diplomaten und eine Regierung unter Reza Pahlavi (65), Sohn des letzten Schahs, gefordert.