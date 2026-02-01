Exil-Iraner zeigen Flagge in Dresden
Dresden - Seit dem 8. Januar protestiert die iranische Opposition gegen das Mullah-Regime, seitdem kommt es zu blutigen Niederschlagungen der Proteste.
Um auf diese Situation aufmerksam zu machen, rief das "Zentrum interkultureller Verständigung" (ZIVD) zu einer Demonstration am Neustädter Markt in Dresden auf.
Rund 150 Teilnehmer, die meisten Exil-Iraner, sammelten sich dort am Sonntagnachmittag, zogen dann mit Kerzen über die Augustusbrücke durch den Fürstenzug über die Wilsdruffer Straße zum Postplatz.
In Redebeiträgen wurde ein Ende des Mullah-Regimes, die Ausweisung iranischer Diplomaten und eine Regierung unter Reza Pahlavi (65), Sohn des letzten Schahs, gefordert.
Zudem wurden mehrere Schweigeminuten für hingerichtete Oppositionelle eingelegt.
Gegen 18.30 Uhr wurde die Versammlung beendet. Die Polizei sicherte die Demo ab, hatte keinen Grund einzugreifen.
Titelfoto: Holm Helis