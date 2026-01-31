Superblitzer will wissen, ob Ihr Euch bergab an Tempo 30 haltet

Dresden - Pünktlich zum Wochenende hat der Superblitzer in Dresden einen neuen Standort bekommen. Die Radarfalle ist seit Freitag an der Grundstraße aufgestellt.

Nahe der Bus-Haltestelle Elisabethstraße wurde der Blitzeranhänger positioniert. © TAG24

Dort überwacht der Enforcement Trailer in Fahrtrichtung Loschwitz das Tempolimit von 30 Stundenkilometern.

Positioniert ist der Blitzeranhänger in Höhe der Haltestelle Elisabethstraße, kurz nach dem Waldseilpark Dresden-Bühlau.

Da die Fahrbahn bergab führt, kann man die vorgeschriebenen 30 km/h leicht überschreiten, wenn man nicht rechtzeitig die Bremse betätigt.

Dieser Superblitzer befand sich zuletzt im Stadtteil Pillnitz auf der Söbrigener Straße.