Superblitzer will wissen, ob Ihr Euch bergab an Tempo 30 haltet

Der Superblitzer in Dresden befindet sich auf der Grundstraße in Richtung Loschwitz in Höhe der Haltestelle Elisabethstraße.

Von Martin Gaitzsch

Dresden - Pünktlich zum Wochenende hat der Superblitzer in Dresden einen neuen Standort bekommen. Die Radarfalle ist seit Freitag an der Grundstraße aufgestellt.

Nahe der Bus-Haltestelle Elisabethstraße wurde der Blitzeranhänger positioniert.  © TAG24

Dort überwacht der Enforcement Trailer in Fahrtrichtung Loschwitz das Tempolimit von 30 Stundenkilometern.

Positioniert ist der Blitzeranhänger in Höhe der Haltestelle Elisabethstraße, kurz nach dem Waldseilpark Dresden-Bühlau.

Da die Fahrbahn bergab führt, kann man die vorgeschriebenen 30 km/h leicht überschreiten, wenn man nicht rechtzeitig die Bremse betätigt.

Dieser Superblitzer befand sich zuletzt im Stadtteil Pillnitz auf der Söbrigener Straße.

Der Superblitzer mit dem Kennzeichen HWI-VE-159 löst aus, wenn Ihr die vorgeschriebenen 30 Stundenkilometer überschreitet.  © TAG24

Sein Superblitzer-"Bruder", mit dem Kennzeichen: HWI-VE-167, wachte zuletzt an der Berthold-Haupt-Straße über die Geschwindigkeit der Autofahrer, erhält sicher zeitnah auch ein neues Betätigungsfeld am Rande der Straße.

Titelfoto: TAG24

