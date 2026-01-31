Superblitzer will wissen, ob Ihr Euch bergab an Tempo 30 haltet
Dresden - Pünktlich zum Wochenende hat der Superblitzer in Dresden einen neuen Standort bekommen. Die Radarfalle ist seit Freitag an der Grundstraße aufgestellt.
Dort überwacht der Enforcement Trailer in Fahrtrichtung Loschwitz das Tempolimit von 30 Stundenkilometern.
Positioniert ist der Blitzeranhänger in Höhe der Haltestelle Elisabethstraße, kurz nach dem Waldseilpark Dresden-Bühlau.
Da die Fahrbahn bergab führt, kann man die vorgeschriebenen 30 km/h leicht überschreiten, wenn man nicht rechtzeitig die Bremse betätigt.
Dieser Superblitzer befand sich zuletzt im Stadtteil Pillnitz auf der Söbrigener Straße.
Sein Superblitzer-"Bruder", mit dem Kennzeichen: HWI-VE-167, wachte zuletzt an der Berthold-Haupt-Straße über die Geschwindigkeit der Autofahrer, erhält sicher zeitnah auch ein neues Betätigungsfeld am Rande der Straße.
Titelfoto: TAG24