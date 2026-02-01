Dresden will jetzt alle Gedenk-Angebote bündeln

Dresden - Dresden bekommt ein neues Gesicht für seine Erinnerungskultur: Eine Illustration zeigt künftig, wie Gedenken in der Stadt heute funktionieren soll. Sie soll vor allem auf der Dresdner Website und auf Plakaten zu sehen sein und die verschiedenen Gedenkangebote bildlich bündeln sowie Erinnerungsarbeiten sichtbarer machen.

Die Frauenkirche gilt als das zentrale Element, wenn es um Erinnerungskultur in Dresden geht. © Thomas Türpe

Gestaltet wurde die Illustration im vergangenen Jahr von der Dresdner Künstlerin Henrike Terheyden (41).

Zu sehen sind Zeichnungen verschiedenster Menschen, die durch ein "leichtes Band" miteinander verbunden sind.

Die Frauenkirche, die als zentraler Teil der Erinnerungskultur gilt, ist auf dem Kopf stehend und schemenhaft in der Mitte zu erkennen.

"Denn man muss die Sachen auch einfach mal andersherum betrachten. Außerdem sollte es darum gehen, dass nicht Gebäude bedauert werden oder Halt geben sollen, sondern die Menschen untereinander", erklärt die Künstlerin.