"Aufwendiger Abstimmungsprozess": Fahrradparkhaus kommt später

Dresden - Fahrradleichen säumen den Schlesischen Platz am Bahnhof Neustadt. Eine Lösung für das Problem sollte ein modernes Fahrradparkhaus mit Platz für bis zu 800 Drahtesel bieten. Doch trotz Ratsbeschluss im Frühjahr verzögert sich das Projekt um ein Jahr.

So soll das Fahrradparkhaus am Bahnhof Neustadt einmal aussehen. © Fahrradparkhaus in Dresden-Neustadt

Statt eines Baustarts im Juli 2025 liegt die neue Zielmarke nun im Juni 2026, eine Fertigstellung ist voraussichtlich im August 2027 möglich.

Grund für die Verzögerung war und ist ein "aufwendiger Abstimmungsprozess" zwischen Stadtverwaltung und Deutscher Bahn, die in direkter Nachbarschaft die Errichtung eines digitalen Stellwerks plant.

Infolgedessen wurde der Ankauf einer für die Errichtung des Fahrradparkhauses benötigten Teilfläche hinausgezögert. Das schrieb das Rathaus in einer Antwort auf eine Anfrage von SPD-Verkehrspolitiker Stefan Engel (33, SPD).

Finanzielle Auswirkungen soll die Verzögerung auf das mit 3,8 Millionen Euro an Baukosten (davon zwei Drittel vom Bund gefördert) geplante Projekt nicht haben.