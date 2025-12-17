Großer Ärger vor möglicher Schwimmhallen-Schließung

Dresden - Die Schwimmhalle in Klotzsche ist maroder als gedacht, wegen Brandschutzmängeln droht schon im Sommer die Schließung . Das könnte die Neubaupläne um viele (weitere) Jahre zurückwerfen.

Zustand schlimmer als gedacht: Der maroden Schwimmhalle in Klotzsche droht die Schließung. © imago/C3 Pictures

Erste Planungen für einen Ersatzneubau der 1935 errichteten Schwimmhalle laufen gemäß Bäderkonzeption seit 2006.

Zwar ist ein möglicher Ersatzstandort an der Königsbrücker Landstraße gefunden, für dessen Reservierung als Bauareal die Stadt jährlich rund 55.000 Euro Erbpacht an den Eigentümer Sachsen-Energie bezahlt.

Doch für den ins Auge gefassten Baustart fehlte 2023 auf der Zielgeraden das Geld (rund 30 Millionen Euro).



Sollte die marode Halle jetzt für 3,8 Millionen Euro saniert werden, damit weitere fünf bis zehn Jahre Betrieb möglich seien - wie von der Verwaltung geplant -, könnte sich das Neubau-Projekt entsprechend weiter verschieben.

"Wir müssen jetzt das eine tun, ohne das andere zu lassen", sagt Sportbürgermeister Jan Donhauser (56, CDU) dazu. Für die Halle bestehe "dringender Handlungsbedarf, insbesondere hinsichtlich der Lüftungsanlage, der Decke des Kellergeschosses sowie des Schwimmbeckens".