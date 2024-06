10.06.2024 08:00 2.084 Fahrräder am Wiener Platz müssen weg: Das ist der (erfreuliche) Grund

Wer in den vergangenen Tagen in Dresden sein Fahrrad am Wiener Platz abgestellt hat, sollte dieses bald wieder abholen, ansonsten landet das Bike im Fundbüro.

Von Max Patzig

Dresden - Wer in den vergangenen Tagen sein Fahrrad am Wiener Platz abgestellt hat, sollte dieses bald wieder abholen gehen, ansonsten landet das Bike im Fundbüro. Die Fahrräder am Wiener Platz müssen weg. © Max Patzig Denn am unschönen Bahnhofsvorplatz mit Drogenproblem soll bald gebaut werden. Wie das Rathaus mitteilt, beginnen die Arbeiten am 29. Juli. Das Straßen- und Tiefbauamt will zwischen Kugelhaus und dem Gebäude "Prager Spitze" zwölf große Bäume pflanzen. Es handelt sich um Japanische Schnurbäume, die in drei Blöcken zu je vier Stück den Wiener Platz verschönern sollen. "Derzeit sind die Flächen nur mit Asphalt befestigt", stellt das Dresdner Rathaus fest. Das neue Grün soll dann "Schatten spenden und den Aufenthalt in der überwärmten Innenstadt angenehmer gestalten". Dresden Lokal Fahrradfest in Dresden: Welche Straßen heute dicht sind Doch damit überhaupt gebaut werden kann, muss der Platz frei zugänglich sein. Fahrräder – zum Teil auch Schrotträder, die nicht mehr fahrbereit sind – Masten und Fahrradständer werden deshalb entfernt. Alle Bikes, die am 29. Juli noch auf dem Platz stehen, werden vom Straßen- und Tiefbauamt eingesammelt und ans Fundbüro übergeben. Die Besitzer haben dann Zeit, sich zu melden. Gegen den Eigentumsnachweis (in der Regel die Kaufrechnung) erhalten sie ihr Fahrrad zurück. Meldet sich keiner, werden sie Teil einer Versteigerung. Der graue Platz soll grüner werden. Dreimal vier Bäume werten den Ort künftig auf. (Archivbild) © Norbert Neumann An den Fahrradständern wird mit gelben Zetteln auf die Frist hingewiesen. © Max Patzig Dresden: So soll der Wiener Platz weiter aufgewertet werden Doch nicht nur Bäume sollen den Platz schöner machen: In ihrem Schatten werden den Plänen zufolge auch Bänke und Abfallbehälter aufgestellt. Dazu kommen auch neue Laternen.

