"Topf voll Schminke": Bunter Talk zieht an den Hafen

Dresden - Zwei Dresdner DJs - eine Regenbogen-Talkshow: Nach zwei Jahren und zwei Staffeln trauen sich DJ Gussfehler (31) und Lara Liqueur (30) mit ihrer Plauderrunde "Topf voll Schminke" aus der Neustadt heraus auf die andere Elbseite. Sie feiern am 12. August (19.30 Uhr) Premiere mit ihrem Special "On the Beach" am Restaurant Alberthafen. Der Eintritt ist frei.