Kaputter Fahrstuhl im Vonovia-Zehngeschosser: Mieter teilweise tagelang "gefangen"

Dresden - "Gefangen" im Hochhaus: Im Vonovia-Zehngeschosser an der Hochschulstraße (Südvorstadt) klagen Mieter über den Ausfall des einzigen Fahrstuhls. Viele Bewohner können die Wohnung nicht mehr verlassen.

"Pakete kommen auch keine mehr an." Zudem wundert sie sich, dass ihr Warmwasser nicht mehr funktioniert. Den entsprechenden Aushang (Arbeiten am Fernwärmenetz) im Erdgeschoss hat sie nicht gelesen - wie soll sie auch ...

Dieses Glück hat Sieglinde Krauße (79) aus dem zehnten Stock nicht. "Ich bin alleine. Ich habe eine Bekannte in Großenhain, aber die kann ich ja nicht ständig herholen. Ich kann nicht mal den Müll herunterbringen, weil ich nicht mehr hochkäme", sagt die Seniorin.

Bereits am Montag, dem 19. August, versagte der Lift den Dienst. "Ich bin schwerbehindert und auf meinen Rollator angewiesen", sagt Sabine Schmidt (60) aus dem sechsten Stock.

Als TAG24 bei Vonovia nachfragt, geht plötzlich alles ganz schnell. Der Fahrstuhl konnte am gestrigen Mittwochvormittag wieder in Betrieb genommen werden. Grund für den Ausfall war Starkregen, der in die Aufzugsschächte gelaufen war, die Elektronik beschädigte. Sprecher Matthias Wulff (48) versprach Mietminderungen.