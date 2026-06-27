Fake-Zebrastreifen in Dresden aufgetaucht: Polizei ermittelt

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An der Pfotenhauer Straße in Dresden waren jugendliche Schmierfinke am Werk.

Von Malte Kurtz

Dresden - In Dresden sind plötzlich mehrere Zebrastreifen aufgetaucht. Allein die ungerade Form der weißen Linien offenbarte, dass es sich dabei um keine offiziellen Fußgängerüberwege handelte.

Inzwischen wurde die weiße Farbe auf dem Asphalt wieder übermalt.
Inzwischen wurde die weiße Farbe auf dem Asphalt wieder übermalt.  © Ove Landgraf

In der Nacht auf Freitag gegen 2.33 Uhr wurden der Polizei mehrere jugendliche Schmierfinken an der Pfotenhauer Straße gemeldet, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 am Samstag erklärte.

Die kriminellen Malermeister wurden am Tatort zwar nicht mehr angetroffen, dafür stießen die Beamten gleich an zwei Stellen auf provisorisch gezeichnete Zebrastreifen.

Ein Fake-Fußgängerüberweg befand sich an der Kreuzung Pfotenhauer Straße/Arnoldstraße. Ein weiterer nur wenige Meter entfernt auf Höhe des Böhnischplatzes.

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Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.

Ohne Genehmigung wollten unbekannte Täter hier einen Zebrastreifen errichten.
Ohne Genehmigung wollten unbekannte Täter hier einen Zebrastreifen errichten.  © Ove Landgraf
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Inzwischen wurden die aufgemalten Zebrastreifen durch das Straßen- und Tiefbauamt der Stadt wieder entfernt. Wo kurzzeitig die weißen Streifen waren, ist nun nur noch ein grauer Klecks Farbe zu sehen.

Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf

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