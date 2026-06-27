Fake-Zebrastreifen in Dresden aufgetaucht: Polizei ermittelt
Dresden - In Dresden sind plötzlich mehrere Zebrastreifen aufgetaucht. Allein die ungerade Form der weißen Linien offenbarte, dass es sich dabei um keine offiziellen Fußgängerüberwege handelte.
In der Nacht auf Freitag gegen 2.33 Uhr wurden der Polizei mehrere jugendliche Schmierfinken an der Pfotenhauer Straße gemeldet, wie ein Sprecher gegenüber TAG24 am Samstag erklärte.
Die kriminellen Malermeister wurden am Tatort zwar nicht mehr angetroffen, dafür stießen die Beamten gleich an zwei Stellen auf provisorisch gezeichnete Zebrastreifen.
Ein Fake-Fußgängerüberweg befand sich an der Kreuzung Pfotenhauer Straße/Arnoldstraße. Ein weiterer nur wenige Meter entfernt auf Höhe des Böhnischplatzes.
Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt.
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Inzwischen wurden die aufgemalten Zebrastreifen durch das Straßen- und Tiefbauamt der Stadt wieder entfernt. Wo kurzzeitig die weißen Streifen waren, ist nun nur noch ein grauer Klecks Farbe zu sehen.
Titelfoto: Bildmontage: Ove Landgraf