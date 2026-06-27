Irre Geschwindigkeit: So schnell fuhr Range Rover durch Südvorstadt

Dresden - Unverantwortlich und hochgefährlich: Anfang Mai ist ein Autofahrer in der Dresdner Südvorstadt mit extremer Geschwindigkeit über den Zelleschen Weg gebrettert. Für die Stadt ist es der Verstoß des Monats.

Mit einer irren Geschwindigkeit raste ein Range Rover im vergangenen Monat über den Zelleschen Weg. © Stadt Dresden

Zum Zeitpunkt des Vorfalls war ein Superblitzer an der Straße platziert. Ihm ist offenbar die Erfassung des gravierenden Verstoßes zu verdanken.

Laut Rathaus war der Verkehrsteilnehmer am 2. Mai in seinem Range Rover mit 147 Kilometern pro Stunde bei erlaubtem Tempo 50 unterwegs.

"Die Person muss mit einem Bußgeld von mindestens 800 Euro rechnen. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung kann von Vorsatz ausgegangen werden, wodurch sich die Geldbuße voraussichtlich verdoppelt und somit bei 1600 Euro liegt", heißt es.

Neben der hohen Geldstrafe würden dem Raser ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte drohen.