Irre Geschwindigkeit: So schnell fuhr Range Rover durch Südvorstadt
Dresden - Unverantwortlich und hochgefährlich: Anfang Mai ist ein Autofahrer in der Dresdner Südvorstadt mit extremer Geschwindigkeit über den Zelleschen Weg gebrettert. Für die Stadt ist es der Verstoß des Monats.
Zum Zeitpunkt des Vorfalls war ein Superblitzer an der Straße platziert. Ihm ist offenbar die Erfassung des gravierenden Verstoßes zu verdanken.
Laut Rathaus war der Verkehrsteilnehmer am 2. Mai in seinem Range Rover mit 147 Kilometern pro Stunde bei erlaubtem Tempo 50 unterwegs.
"Die Person muss mit einem Bußgeld von mindestens 800 Euro rechnen. Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung kann von Vorsatz ausgegangen werden, wodurch sich die Geldbuße voraussichtlich verdoppelt und somit bei 1600 Euro liegt", heißt es.
Neben der hohen Geldstrafe würden dem Raser ein dreimonatiges Fahrverbot sowie zwei Punkte drohen.
Die Stadt betont in den Kommentaren auf Instagram: "Egal, was der Grund war: 147 km/h in einer 50er-Zone lassen sich mit nichts rechtfertigen, weil damit aktiv Menschenleben gefährdet werden."
Titelfoto: Stadt Dresden