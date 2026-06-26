Nächstes Quartier fast fertig: In der Friedrichstadt hat sich die Einwohnerzahl verdoppelt

Dresden - Nur neun Monate nach der Grundsteinlegung wurde am Donnerstag Richtfest der Fröbelhöfe gefeiert, dem Großbauprojekt der immer schneller wachsenden Friedrichstadt. Ende nächstes Jahres sollen hier gut Hundert Familien einziehen können. Der Bauherr hat das Gelände nebenan schon im Blick.

In nur neun Monaten wurden die Fröbelhöfe an der Löbtauer Straße hochgezogen. © Petra Hornig

An der Löbtauer Ecke Fröbelstraße sind auf 5700 Quadratmetern in den letzten Monaten die Rohbauten von acht Mehrfamilienhäusern entstanden. 99 Zwei- bis Fünf-Raum-Wohnungen, dazu Gewerbeflächen im Erdgeschoss, sollen dort bis ins vierte Quartal 2027 stehen.

Mehr als ein Viertel davon seien bereits verkauft. Der Großteil der Käufer wolle selbst einziehen und nicht mit dem Wohnraum spekulieren, wie Ján Horváth, Prokurist des Bauherren CTR, verriet. Im Marina Garden etwa, ein anderes CTR-Projekt oberhalb des Neustädter Hafens, seien es überwiegend Kapitalanleger.

Der Tscheche weiß, wovon er spricht. CTR hat 2025 und 2026 jede vierte neu gebaute Wohnung in Dresden zu verantworten.

Seit dem ersten Projekt, der Residenz am Zwinger, hätten sie weit über 700 Wohnungen in nun fünf Großprojekten in die Stadt gezimmert. Wenn die Fröbelhöfe 1 fertig sind, soll schon Teil 2 nebenan beginnen. Der Bauantrag dafür wurde in diesem Monat eingereicht, so Horváth.