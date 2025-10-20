Heizkosten-Ärger: Linke unterstützt Vonovia-Mieter

Dresden - In Dresden-Pieschen sollen laut den Dresdner Linken 193 Vonovia-Mieter fehlerhafte Heizkostenabrechnungen erhalten haben. Grund seien fehlende Wärmemengenzähler, die seit 2014 Pflicht sind.

Zu hohe Nebenkosten? In Pieschen diskutieren darüber knapp 200 Mieter von Vonovia. © imago stock&people

Der Schaden liegt nach Angaben der Partei bei rund 30.000 Euro, ein Mieter habe bereits 120 Euro zurückerhalten.

"Wenn die Vonovia weiterhin behauptet, in Dresden professionell und korrekt abzurechnen, dann scheint sich die Professionalität wohl auf ihr seit 10 Jahren rechtswidriges Verhalten zu beziehen", sagte Linken-Chef Florian Berndt (25).

Die Partei wolle Betroffene nun mit Widerspruchsschreiben unterstützen.

Vonovia weist die Vorwürfe zurück. Man halte sich an die rechtlichen Regeln, erklärte ein Sprecher.