Spaß und Spenden für die Arche-Kids

Dresden - Es muss nicht immer ein Stern sein. Manchmal reicht ein kleines Licht, um Großes zu entzünden. Das bewiesen am Sonntag die über 200 Gäste und Unterstützer des 2. Charitysingens im festlich dekorierten Ballhaus Watzke.

Die Kinder und Mitarbeiter der "Arche" stimmen in das Bühnenprogramm ein. © Steffen Füssel

Gemeinsam mit 80 Kindern aus sozial benachteiligten Familien erlebten sie ein Weihnachtsprogramm, an dessen Ende 11.500 Euro auf dem Spendenscheck zugunsten der "Arche"-Kinder- und Jugendhäuser in Meißen und am Dresdner Jägerpark standen.

Im Vorjahr hatte "Alberthafen"-Wirt Thomas Kian-Zenker (41) das erste Singen initiiert: "5500 Euro kamen damals zusammen. Ein Erfolg, den wir aber ausbauen wollten - dank Ballhaus Watzke und vielen Unterstützern ist uns das gelungen."

Die Sänger Linda Jung (27), Sabho und Anthony Weihs (46), DJ Mario Dalibor (58), Moderator Tobias Gehre (38) sowie Influencerin Lyn Künstner (34) traten ohne Gage auf. Mehr noch: Anthony Weihs steuerte 1000 Euro zur Spendensumme bei, wie auch Unternehmer Wolle Förster (71).

"Alberthafen" und "Ballhaus Watzke" spendierten je 500 Euro.