Feuerteufel gefasst: 51-Jähriger soll in Pieschen gezündelt haben

Dresden - Zweimal hat es innerhalb weniger Tage in einem Mehrfamilienhaus in Dresden -Pieschen gebrannt. Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Brandstifter geschnappt.

Die Polizei konnte den mutmaßlichen Feuerteufel ermitteln. © 132rf/footoo

Sie haben ihn!

Als am vergangenen Wochenende an einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf der Wurzener Straße deutliche Brandspuren festgestellt wurden, musste die Polizei von Brandstiftung ausgehen. Doch dann loderte es an derselben Tür wieder.

Aufmerksamen Nachbarn gelang es zwar, den Türbrand vom Mittwoch noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr zu löschen und damit großen Schaden abzuwenden - doch bei vielen im Haus herrschte danach wohl ein mulmiges Gefühl.

Nun hat die Polizei den mutmaßlichen Feuerteufel geschnappt: Es handelt sich um einen 51-jährigen Deutschen.

Aufmerksame Nachbarn konnten den Mann beobachten und beschreiben, erklärte Polizeisprecher Karsten Jäger auf TAG24-Nachfrage. Der Mann wurde rasch ermittelt und im Dresdner Stadtgebiet festgenommen. Er muss sich wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung verantworten.

Zum Motiv liegen noch keine Informationen vor.