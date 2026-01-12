Fit ins neue Jahr: Diese Infusionstherapien sollen das Immunsystem stärken

Dresden - Im Winter steigen die Erkältungs- und Grippezahlen. Ein starkes Immunsystem ist da von Vorteil. Dabei helfen können Infusionstherapien.

Kathleen Bach (36) lässt sich alle drei bis vier Wochen eine Infusion geben. © Norbert Neumann

Kathleen Bach (36) ist Grundschullehrerin, hat viel Menschenkontakt und ist natürlich besonders gefährdet, sich anzustecken.

Um dem vorzubeugen, lässt sich die Dresdnerin regelmäßig eine Immun-Pro-Infusion in der Praxis von Heilpraktiker und Osteopath Robin Cronenberg (52, "Osteocrone") geben.

"Mir ist wichtig, dass ich fit bin. Durch die Infusionen will ich meinen Körper unterstützen", erklärt die 36-Jährige ihre Beweggründe.

Cronenberg erklärt die Vorteile der intravenösen Zufuhr: "Der Magen-Darm-Trakt wird umgangen. Das Vitamin gelangt ohne Verluste direkt in die Blutbahn.​ Es werden Konzentrationen im Blut erreicht, die durch das Essen oder Tabletten physiologisch unmöglich wären, da der Körper die Aufnahme im Darm begrenzt."

Seine Kunden kommen aus verschiedenen Unternehmen, sie alle vereint die Immunstärkung ihres Körpers. Denn auch gegen Heuschnupfen, Allergien, chronische Müdigkeit oder Long-Covid können die Infusionen helfen.