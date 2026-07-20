FKK-Bad Dölzschen öffnet doch - mit diesen Einschränkungen
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Dresden - Das historische Luftbad Dölzschen öffnet doch!
Zwar nicht für Badegäste, weil die Regeln für die Wasseraufbereitung verschärft wurden. Doch wer bloß die schöne Aussicht genießen oder sich sonnen möchte, ist ab Mittwoch willkommen - Eintritt frei.
"Das idyllische Areal oberhalb des Plauenschen Grundes öffnet dann bei entsprechender Wetterlage täglich seine Tore von 12 bis 19 Uhr", kündigt Bäder-Sprecher Lars Kühl (51) an.
Neben dem Wasserbecken bleiben Duschen und Wasserspielplatz gesperrt, immerhin die Toiletten sind nutzbar. Es gilt aber weiterhin FKK-Pflicht ...
Titelfoto: imago/C3 Pictures