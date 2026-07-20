FKK-Bad Dölzschen öffnet doch - mit diesen Einschränkungen

Ab Mittwoch öffnet das Luftbad - mit Einschränkungen. © imago/C3 Pictures

Zwar nicht für Badegäste, weil die Regeln für die Wasseraufbereitung verschärft wurden. Doch wer bloß die schöne Aussicht genießen oder sich sonnen möchte, ist ab Mittwoch willkommen - Eintritt frei.

"Das idyllische Areal oberhalb des Plauenschen Grundes öffnet dann bei entsprechender Wetterlage täglich seine Tore von 12 bis 19 Uhr", kündigt Bäder-Sprecher Lars Kühl (51) an.