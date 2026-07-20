FKK-Bad Dölzschen öffnet doch - mit diesen Einschränkungen

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Das historische Luftbad Dölzschen öffnet doch! Besucher müssen allerdings Einschränkungen beachten.

Von Karoline Bernhardt

Dresden - Das historische Luftbad Dölzschen öffnet doch!

Ab Mittwoch öffnet das Luftbad - mit Einschränkungen.
Ab Mittwoch öffnet das Luftbad - mit Einschränkungen.  © imago/C3 Pictures

Zwar nicht für Badegäste, weil die Regeln für die Wasseraufbereitung verschärft wurden. Doch wer bloß die schöne Aussicht genießen oder sich sonnen möchte, ist ab Mittwoch willkommen - Eintritt frei.

"Das idyllische Areal oberhalb des Plauenschen Grundes öffnet dann bei entsprechender Wetterlage täglich seine Tore von 12 bis 19 Uhr", kündigt Bäder-Sprecher Lars Kühl (51) an.

Neben dem Wasserbecken bleiben Duschen und Wasserspielplatz gesperrt, immerhin die Toiletten sind nutzbar. Es gilt aber weiterhin FKK-Pflicht ...

Titelfoto: imago/C3 Pictures

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