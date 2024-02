Flughafen Dresden soll Fernsteuerung bekommen: Darum dauert es noch länger bis zum Start

Seit 2018 wird der Flughafen Saarbrücken , seit 2022 der Airport in Erfurt von Leipzig aus ferngesteuert.

Das System genüge hohen Sicherheitsanforderungen, so Kelek. Es ist zudem bereits für andere Flughäfen erprobt.

In Dresden soll das Projekt nun im vierten Quartal 2025 starten. Dann werden die bis dato im Tower in Dresden arbeitenden 17 Fluglotsen voraussichtlich in Leipzig eingesetzt.