Ministerin Bettina Stark-Watzinger auf Stippvisite bei Dresdens Forschungselite

Dresden - Es gibt definitiv schlechtere Termine als den, den Forschungsministerin Bettina Stark-Watzinger (56, FDP) am gestrigen Dienstag in Dresden wahrnehmen durfte. Zu Besuch im Helmholtz-Zentrum Rossendorf (HZDR) ließ sie sich die Arbeit der Forschungsstätte erklären und bekam dabei einen tiefen Einblick hinter die Kulissen des HZDR.

Joachim Wosnitza (65) erklärte Bundesministerin Bettina Stark-Watzinger (56, FDP, l.) und der kaufmännischen Direktorin Diana Stiller (47) seinen Aufgabenbereich. © Eric Münch

1500 Mitarbeiter aus mehr als 70 Nationen arbeiten am Forschungszentrum in Rossendorf. In den Bereichen Energie, Materie und Gesundheit versuchen sie kluge Lösungen zu finden, die unsere Zukunft besser machen sollen.

Unter anderem werden dort neuartige Diagnose- und Therapieverfahren in der Krebsforschung entwickelt.

Ein beeindruckender Standort, fand Stark-Watzinger, die bei ihrem Besuch einen flammenden Appell dafür hielt, wieder mit mehr Stolz auf den Forschungsstandort Deutschland zu blicken.

"Deutschland kann nichts? Doch wir können so viel. In so vielen Punkten sind wir so eine kritische Schnittstelle in der Forschung, weil wir ebenso viel können. Wir sollten auch mal mit Stolz zeigen, dass wir viel können."