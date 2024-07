Für 130.000 Wohnungen im heißen Einsatz: Warum die Turbinen im Kraftwerk stillstanden

Dresden - 8760 Stunden Einsatz im Jahr für mehr als 130.000 Wohnungen in Dresden: Das Heizkraftwerk Nossener Brücke hält Altenheime warm und Krankenhaus-Strom günstig. Damit das so bleibt, müssen die Gas- und Dampfturbinen regelmäßig gewartet werden. Dafür stand die Anlage nun zwei Wochen still. Warum Ihr trotzdem nicht kalt duschen müsst.