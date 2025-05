Sparmaßnahmen bringen Dresdens Schuldenberater in Bredouille

Dresden - Ob Scheidung, plötzlicher Jobverlust, Unfall oder Krankheit: Der stabile Lebensrahmen kann schnell brechen und der persönliche Schuldenberg in kurzer Zeit derart anwachsen, dass das monatliche Geld auf dem Konto nicht mehr ausreicht, um überhaupt zu leben. In dieser Krise sind kostenlose Schuldner-Beratungen die erste Anlaufstelle.

Kämpft für die Armen und muss nun selbst radikale Kürzungen ertragen: Jens Heinrich (59) in seiner Beratungsstelle in Pirna. © Steffen Füssel

Denn nur sie dürfen die Privatinsolvenz ausstellen, damit Existenzen retten, Gläubiger beruhigen. Bundesweite Sparmaßnahmen sorgen nun für radikale Kürzungen in der Schuldnerberatung.

Auch Jens Heinrich (59), mit 16 Angestellten in insgesamt sechs AWO-Schuldnerberatungen (Pirna, Heidenau und Dresden), ist direkt betroffen: "Allein in Dresden gibt es 1000 Insolvenzanträge pro Jahr. Sechs Berater wären sinnvoll, um den Berg an Arbeit zu bewältigen, doch aufgrund der Kürzungen sind in Zukunft nur vier möglich."

In der Sächsischen Schweiz seien mehr als drei Berater nötig, es soll nur noch einer übrig bleiben.

Die Konsequenz: Wer ein gepfändetes Konto hat, wird "statt einiger Stunden in Zukunft tagelang auf unsere Hilfe warten müssen", so Heinrich angesichts des berechenbaren Personalmangels bei stetig wachsenden Privatkunden.