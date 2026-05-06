Cool! Nebel-Brunnen kommen tatsächlich

Dresden - Dresden bekommt Nebel-Brunnen zum Abkühlen im Sommer! Über die Idee hatte TAG24 berichtet , jetzt ist sie beschlossene Sache.

Von Juni bis Mitte September stehen in Alt- und Neustadt Trinkbrunnen mit Sprühnebel-Funktion. © TMT GmbH

Mit klarer Mehrheit votierte der Stadtbezirksbeirat Altstadt Dienstagabend für einen Trinkbrunnen mit Nebeldüsen.

Er soll von Juni bis Mitte September am Eingang der Seestraße aufgestellt werden, dort Passanten erfrischen.

Nicht ganz billig: Die Testphase kostet 14.200 Euro, 9500 Euro kommen vom Stadtbezirk. Doch Beirat Bruno Felgentreu (29, CDU) sagt: "Es ist jetzt schon sehr warm, und im Hochsommer wird es noch wärmer. Wir hoffen, dass der Brunnen wirklich Abkühlung bringt."

Danach wird geschaut, ob der Brunnen dauerhaft bleibt.